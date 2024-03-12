Гладков: Над Белгородской областью сбили четыре дрона

По предварительной информации, никто не пострадал.

«В поселке Борисовка выбиты окна в одном частном домовладении... повреждено дорожное полотно на школьном стадионе. В селе Дубино в одном частном домовладении выбиты окна и посечены фасад и забор», — написал Гладков в своем Telegram-канале.

В еще одном домовладении в Дубине был поврежден сарай.

Кроме того, Гладков сообщил, что на подлете к Белгороду были сбиты пять воздушных целей, предварительно, пострадавших нет, разрушений не зафиксировано.

Ранее Минобороны сообщило об уничтожении над Белгородской областью восьми снарядов реактивной системы залпового огня RM-70 «Вампир» и ракеты тактического комплекса «Точка-У», напоминает телеканал «360».

