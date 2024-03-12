Гладков: Над Белгородской областью сбили четыре дрона
Средства противовоздушной обороны сбили четыре беспилотника самолетного типа в Борисовском районе Белгородской области. Об этом сообщил глава региона Вячеслав Гладков.
По предварительной информации, никто не пострадал.
«В поселке Борисовка выбиты окна в одном частном домовладении... повреждено дорожное полотно на школьном стадионе. В селе Дубино в одном частном домовладении выбиты окна и посечены фасад и забор», — написал Гладков в своем Telegram-канале.
В еще одном домовладении в Дубине был поврежден сарай.
Кроме того, Гладков сообщил, что на подлете к Белгороду были сбиты пять воздушных целей, предварительно, пострадавших нет, разрушений не зафиксировано.
Ранее Минобороны сообщило об уничтожении над Белгородской областью восьми снарядов реактивной системы залпового огня RM-70 «Вампир» и ракеты тактического комплекса «Точка-У», напоминает телеканал «360».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru