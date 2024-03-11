Дрон-камикадзе ВСУ атаковал машину в селе Новое Белгородской области

Вооружённые силы Украины с помощью дрона-камикадзе атаковали движущийся по дороге легковой автомобиль. Об этом в своём Telegram-канале заявил губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков.

Белгородской поселок Поляна атаковали два дрона-камикадзе

По его словам, инцидент произошёл в селе Новое Волоконовского района.

«Слава Богу, никто не пострадал, в машине выбиты стекла», - уточнил он.

Ранее Гладков заявил, что окраина села Рождественка Грайворонского городского округа подверглась атаке ВСУ, два человека погибли, третий мужчина был тяжело ранен, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

Подписывайтесь на НСН: Новости | Дзен | VK | Telegram

ФОТО: Телеграм-канал Вячеслава Гладкова
ТЕГИ:СпецоперацияБеспилотникиВСУБелгородская область

Горячие новости

Все новости

партнеры