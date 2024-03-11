Дрон-камикадзе ВСУ атаковал машину в селе Новое Белгородской области
11 марта 202418:21
Вооружённые силы Украины с помощью дрона-камикадзе атаковали движущийся по дороге легковой автомобиль. Об этом в своём Telegram-канале заявил губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков.
По его словам, инцидент произошёл в селе Новое Волоконовского района.
«Слава Богу, никто не пострадал, в машине выбиты стекла», - уточнил он.
Ранее Гладков заявил, что окраина села Рождественка Грайворонского городского округа подверглась атаке ВСУ, два человека погибли, третий мужчина был тяжело ранен, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru