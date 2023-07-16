СМИ: ВСУ обстреляли пункт пропуска в Курской области
Украинская армия атаковала автомобильный пункт пропуска на территории Курской области. Об этом сообщил Telegram-канал Shot со ссылкой на источник.
По информации издания, ВСУ обстреляли пункт пропуска «Крупец». Он расположен в 100 метрах от государственной границы.
Противник выпустил по пункту пропуска два снаряда калибра 122 мм. Пострадавших и разрушений нет.
Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков накануне сообщил, что средства противовоздушной обороны сбили две цели на подлете к Белгороду. В результате инцидента никто не пострадал, передает «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru