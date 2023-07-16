СМИ: ВСУ обстреляли пункт пропуска в Курской области

Украинская армия атаковала автомобильный пункт пропуска на территории Курской области. Об этом сообщил Telegram-канал Shot со ссылкой на источник.

ВСУ обстреляли хутор Мухин Белгородской области

По информации издания, ВСУ обстреляли пункт пропуска «Крупец». Он расположен в 100 метрах от государственной границы.

Противник выпустил по пункту пропуска два снаряда калибра 122 мм. Пострадавших и разрушений нет.

Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков накануне сообщил, что средства противовоздушной обороны сбили две цели на подлете к Белгороду. В результате инцидента никто не пострадал, передает «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости
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