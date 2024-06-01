Гладков: На подлете к Белгороду сбиты воздушные цели

Ранее в Белгороде и районе была запущена сирена ракетной опасности.

«После отражения средствами ПВО воздушной атаки со стороны ВСУ в поселке Разумное произошло возгорание кровли частного жилого домовладения. Пожарными расчетами очаг... был оперативно ликвидирован», — написал Гладков в Telegram.

Кроме того, в одном частном доме оказались выбиты окна и пробита стена, разрушена кровля гаража, посечен забор. Различные повреждения зафиксировали в еще двух частных домовладениях.

По предварительным данным, никто не пострадал.

