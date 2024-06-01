Гладков: На подлете к Белгороду сбиты воздушные цели
Система ПВО сработала над Белгородом и Белгородским районом, на подлете к городу были сбиты воздушные цели. Об этом сообщил глава Белгородской области Вячеслав Гладков.
Ранее в Белгороде и районе была запущена сирена ракетной опасности.
«После отражения средствами ПВО воздушной атаки со стороны ВСУ в поселке Разумное произошло возгорание кровли частного жилого домовладения. Пожарными расчетами очаг... был оперативно ликвидирован», — написал Гладков в Telegram.
Кроме того, в одном частном доме оказались выбиты окна и пробита стена, разрушена кровля гаража, посечен забор. Различные повреждения зафиксировали в еще двух частных домовладениях.
По предварительным данным, никто не пострадал.
Горячие новости
Заразились
22,9 млн+2 379 / сут.
Умерли
399 тыс.+26 / сут.
Выздоровели
22,3 млн+2 902 / сут.
- Гладков: На подлете к Белгороду сбиты воздушные цели
- На Украине начали эвакуацию на Золочевском направлении под Харьковом
- Песков назвал безумцами сотрудников Фонда Клуни за идею ареста журналистов РФ
- Два белгородских села остались без света после обстрела ВСУ
- В Думу внесли законопроект о возврате 7% уплаченного НДФЛ семьям с детьми
- Премьер Грузии Кобахидзе обвинил иностранные НПО в попытках устроить революцию
- Рядом со станцией метро Спортивная в Москве дежурят бригады скорой помощи и МЧС
- Минюст внес в реестр иноагентов Екатерину Дунцову, Sota и Republic
- Пострадавших при задымлении на юге Сокольнической ветки метро Москвы нет
- В Петербурге объявили «оранжевый» уровень опасности из-за жары
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru