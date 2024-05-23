В центре Белгорода прогремело несколько десятков взрывов
Серия взрывов прозвучала в центре Белгорода. Об этом сообщает РИА Новости.
По данным агентства, в городе объявили ракетную опасность. На центральной площади Белгорода были слышны хлопки.
Позже в городе повторно запустили сигнал ракетной опасности, и здесь вновь прогремела серия взрывов. Канонаду из нескольких десятков хлопков слышали в районе Соборной площади.
Утром 23 мая мэрия Белгорода опубликовала в Telegram-канале сообщение о ракетной опасности в городе, а также в Белгородском районе. Местных жителей призвали не выходить на улицу, пишет Ura.ru.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru