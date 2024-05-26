Гладков: Количество погибших после обстрела выросло до четырех

По его словам, в медицинском учреждении скончался мужчина, которого доставили с множественными осколочными ранениями ног из поселка Октябрьский.

Всего после двух обстрелов в больницах находятся 12 человек, среди них один ребенок.

Ранее стало известно о двух погибших после обстрела ВСУ, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

