Гладков: Количество погибших после обстрела выросло до четырех
26 мая 202401:17
Количество погибших мирных жителей после атак Вооруженных сил Украины на Белгородский район выросло до четырех, сообщил в Telegram глава региона Вячеслав Гладков.
По его словам, в медицинском учреждении скончался мужчина, которого доставили с множественными осколочными ранениями ног из поселка Октябрьский.
Всего после двух обстрелов в больницах находятся 12 человек, среди них один ребенок.
Ранее стало известно о двух погибших после обстрела ВСУ, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru