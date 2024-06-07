Гладков: Два села в Белгородской области подверглись атакам ВСУ
Два населенных пункта в Белгородской области подверглись атаке со стороны Украины, сообщает «РЕН ТВ» со ссылкой на заявление главы региона Вячеслава Гладкова.
По его словам, под удар попали поселок Прилесье и село Муром. Пострадала девушка, которая с осколочными ранениями запястья самостоятельно обратилась к медикам. Осколками были повреждены заборы двух домовладений и автомобиль.
Село Муром Вооруженные силы Украины атаковали двумя дронами-камикадзе.
Ранее ПВО сбила четыре украинских беспилотника над Белгородской областью, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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