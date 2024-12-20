Гладков: Два мирных жителя ранены в Белгородской области в результате атак ВСУ
Два мирных жителя были ранены в результате атак ВСУ по населённым пунктам в Белгородской области. Об этом в своём Telegram-канале заявил губернатор региона Вячеслва Гладков.
По его словам, инцидент произошёл в районе села Репяховка Краснояружского района. Пострадавшие мужчины получили минно-взрывные травмы и осколочные ранения.
«Одного пострадавшего бригада СМП доставляет в областную клиническую больницу... Второму медицинская помощь оказана на месте», - написал он.
Ранее Гладков заявил, что в результате атаки беспилотников ВСУ на поселок Майский погиб девятилетний ребёнок, пострадали мать погибшего мальчика и семимесячный малыш, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
Горячие новости
Заразились
22,9 млн+2 379 / сут.
Умерли
399 тыс.+26 / сут.
Выздоровели
22,3 млн+2 902 / сут.
- Гладков: Два мирных жителя ранены в Белгородской области в результате атак ВСУ
- Повторные выбросы мазута зафиксированы на Кубани после крушения танкеров
- Премьер Словакии пригрозил Украине серьезным конфликтом из-за транзита газа
- Набиуллина не исключила повышение ключевой ставки в феврале
- Стала известна дата выхода второго сезона «Кибердеревни»
- Документальный фильм из России получил приз международного конкурса в Мюнхене
- СМИ: Признавшийся во взяточничестве подмосковный чиновник ушел на СВО
- Экс-главу района Санкт-Петербурга обвинили в получении взятки
- ВСУ потеряли на Курском направлении более 42 440 военнослужащих
- Средства ПВО сбили беспилотник ВСУ в небе над Белгородской областью
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru