Гладков: Два мирных жителя ранены в Белгородской области в результате атак ВСУ

Два мирных жителя были ранены в результате атак ВСУ по населённым пунктам в Белгородской области. Об этом в своём Telegram-канале заявил губернатор региона Вячеслва Гладков.

Дроны ВСУ атаковали Белгородскую область

По его словам, инцидент произошёл в районе села Репяховка Краснояружского района. Пострадавшие мужчины получили минно-взрывные травмы и осколочные ранения.

«Одного пострадавшего бригада СМП доставляет в областную клиническую больницу... Второму медицинская помощь оказана на месте», - написал он.

Ранее Гладков заявил, что в результате атаки беспилотников ВСУ на поселок Майский погиб девятилетний ребёнок, пострадали мать погибшего мальчика и семимесячный малыш, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости
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