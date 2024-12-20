Дроны ВСУ атаковали Белгородскую область
Украинские беспилотники совершили атаку на Белгородскую область, заявил в своем Telegram-канале губернатор региона Вячеслав Гладков.
В частности, FPV-дрон повредил грузовой автомобиль, еще один беспилотник сдетонировал, врезавшись в дорожное полотно, и повредил легковую машину.
По словам главы области, в результате обоих происшествий, по предварительным данным, пострадавших нет.
Ранее дежурные средства ПВО нейтрализовали 36 украинских беспилотников самолетного типа над тремя регионами и Черным морем. Об этом сообщил Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru