Дроны ВСУ атаковали Белгородскую область

Украинские беспилотники совершили атаку на Белгородскую область, заявил в своем Telegram-канале губернатор региона Вячеслав Гладков.

Над территорией России уничтожили 36 украинских беспилотников

В частности, FPV-дрон повредил грузовой автомобиль, еще один беспилотник сдетонировал, врезавшись в дорожное полотно, и повредил легковую машину.

По словам главы области, в результате обоих происшествий, по предварительным данным, пострадавших нет.

Ранее дежурные средства ПВО нейтрализовали 36 украинских беспилотников самолетного типа над тремя регионами и Черным морем. Об этом сообщил Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: соцсети
ТЕГИ:ГубернаторБелгородская областьУкраинаВСУБеспилотники

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