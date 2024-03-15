Гладков: Два человека пострадали в результате обстрела Белгорода
Семь снарядов системы залпового огня сбили на подлете к Белгороду, пострадали два человека. Об этом сообщил глава Белгородской области Вячеслав Гладков.
Как отметил губернатор, над областной столицей и прилегающим районом сработала система противовоздушной обороны, в Белгороде два человека получили ранения.
«У одного мужчины ушиб грудной клетки и закрытый перелом нескольких ребер... У второго мужчины посечено лицо осколками от стекла», — написал Гладков в своем Telegram-канале.
Губернатор добавил, что в столице региона зафиксировали «различные повреждения» в 23 квартирах в семи домах, повреждения беговых дорожек на школьном стадионе и двух окон в школе. При этом в Белгородском районе были повреждены несколько квартир одного дома, пять частных домов, два здания торговых центров и восемь автомобилей.
Ранее Минобороны сообщило, что ПВО уничтожила над Белгородской областью семь снарядов реактивной системы залпового огня «Вампир», напоминает Ura.ru.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru