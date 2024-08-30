Гладков: Два человека пострадали при атаке ВСУ на поселок Октябрьский
Ещё два населённых пункта Белгородской области были атакованы Вооружёнными силами Украины. Об этом в своём Telegram-канале заявил губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков.
По его словам, в посёлке Октябрьский Белгородского района в результате были ранены мужчина и женщина, которых доставили в областную клиническую больницу.
«Повреждены кровля, фасад и остекление торгового объекта. Полностью сгорел легковой автомобиль, ещё четыре авто Он добавил, что в селе Дунайка Грайворонского городского округа дрон-камикадзе атаковал ГАЗель, информация о последствиях уточняется.
Ранее Гладков заявил, что в результате атаки ВСУ в Волоконовском районе в селе Новое был ранен мужчина, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
Горячие новости
Заразились
22,9 млн+2 379 / сут.
Умерли
399 тыс.+26 / сут.
Выздоровели
22,3 млн+2 902 / сут.
- Гладков: Два человека пострадали при атаке ВСУ на поселок Октябрьский
- Белоруссия и Армения стали самыми бюджетными направлениями для путешествия в сентябре
- Рогов: ВСУ при отступлении затопили в ДНР десятки угольных шахт
- Размер туристического сбора в Италии могут повысить до €25
- Украина вышла из соглашения с РФ о секретной телефонной связи
- Адвокат Молохов: Стрелков не стоит на учете склонных к побегу
- СМИ: Монголия пообещала не арестовывать Путина по ордеру МУС
- Боррель пообещал выделить новый транш для Украины к марту
- Спортивного директора ФК «Оренбург» дисквалифицировали на три года
- СМИ: Shaman получит за выступление на Дне Ставропольского края 15 млн руб.
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru