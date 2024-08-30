Гладков: Два человека пострадали при атаке ВСУ на поселок Октябрьский

По его словам, в посёлке Октябрьский Белгородского района в результате были ранены мужчина и женщина, которых доставили в областную клиническую больницу.

«Повреждены кровля, фасад и остекление торгового объекта. Полностью сгорел легковой автомобиль, ещё четыре авто Он добавил, что в селе Дунайка Грайворонского городского округа дрон-камикадзе атаковал ГАЗель, информация о последствиях уточняется.

Ранее Гладков заявил, что в результате атаки ВСУ в Волоконовском районе в селе Новое был ранен мужчина, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

