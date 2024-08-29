ВСУ обстреляли четыре населенных пункта под Белгородом, пострадал мужчина

Четыре населенных пункта в Белгородской области подверглись атакам со стороны ВСУ. Об этом в своем Telegram-канале сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков.

Он уточнил, что в Ракитянском районе, недалеко от села Илёк-Кошары, дрон атаковал комбайн, в результате чего один мужчина получил минно-взрывные травмы и осколочные ранения ног.