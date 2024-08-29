ВСУ обстреляли четыре населенных пункта под Белгородом, пострадал мужчина

Четыре населенных пункта в Белгородской области подверглись атакам со стороны ВСУ. Об этом в своем Telegram-канале сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков.

Он уточнил, что в Ракитянском районе, недалеко от села Илёк-Кошары, дрон атаковал комбайн, в результате чего один мужчина получил минно-взрывные травмы и осколочные ранения ног.

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Пострадавший самостоятельно обратился за медицинской помощью в Краснояружскую центральную районную больницу, откуда его бригадой скорой помощи доставят в городскую больницу №2 Белгорода для дальнейшего лечения. Также повреждения получила сельхозтехника.

Помимо этого, в селе Теребрено Краснояружского района взрыв FPV-дрона повредил окна двух частных домов и разрушил заборы. В селе Берёзовка Борисовского района дрон также причинил ущерб остеклению торгового объекта.

Гладков также отметил, что из-за повреждений линии электропередачи без электроснабжения остались жители сел Тишанка, Новое, хуторов Григорьевка, Верный, Шаховка и Бочанка, передает «Радиоточка НСН».

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ФОТО: https://t.me/vvgladkov
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