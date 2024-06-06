Гладков: Дрон ВСУ атаковал нефтебазу

В Старооскольском городском округе Белгородской области дрон-камикадзе Вооруженных сил Украины атаковал нефтебазу, сообщил в Telegram глава региона Вячеслав Гладков.

На Славянском НПЗ при атаке дронов повреждена установка

По его словам, после этого произошел взрыв и загорелся резервуар. Очаг возгорания был оперативно ликвидирован.

В результате взрыва были выбиты окна в здании охраны. Пострадавших нет.

Кроме того, минувшей ночью ВСУ атаковали НПЗ в Новошахтинске, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости / Светлана Шевченко
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