Гладков: Дрон ВСУ атаковал нефтебазу

По его словам, после этого произошел взрыв и загорелся резервуар. Очаг возгорания был оперативно ликвидирован.

В результате взрыва были выбиты окна в здании охраны. Пострадавших нет.

Кроме того, минувшей ночью ВСУ атаковали НПЗ в Новошахтинске, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

