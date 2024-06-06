Гладков: Дрон ВСУ атаковал нефтебазу
6 июня 202406:03
В Старооскольском городском округе Белгородской области дрон-камикадзе Вооруженных сил Украины атаковал нефтебазу, сообщил в Telegram глава региона Вячеслав Гладков.
По его словам, после этого произошел взрыв и загорелся резервуар. Очаг возгорания был оперативно ликвидирован.
В результате взрыва были выбиты окна в здании охраны. Пострадавших нет.
Кроме того, минувшей ночью ВСУ атаковали НПЗ в Новошахтинске, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru