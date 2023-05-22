Гладков: Дрон атаковал здание администрации села под Белгородом

Взрывное устройство сбросили с беспилотника на здание администрации в селе Головчино Грайворонского городского округа Белгородской области. Об этом сообщил глава региона Вячеслав Гладков в своем Telegram-канале.

В Белгородском районе сбили беспилотник

ЧП произошло накануне поздно вечером. В результате загорелась крыша здания. По предварительным данным, никто не пострадал, пишет Ura.ru.

Гладков подчеркнул, что на место происшествия оперативно прибыли экстренные службы.

Ранее стало известно, что российские пограничники посадили и уничтожили украинский беспилотник в Белгородской области. Дрон пролетел 600 метров от границы, отмечает телеканал «360».

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ФОТО: РИА Новости / Таисия Лисковец
ТЕГИ:Взрывное УстройствоБеспилотникиБелгород

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