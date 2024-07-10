Гладков: Число пострадавших при обстреле Шебекино выросло до девяти

Гладков уточнил, что в Шебекинскую ЦРБ обратились мужчина и его 12-летний сын, которые пострадали на парковке в результате прилета снаряда в рядом стоящий автомобиль. У обоих осколочные ранения поясничного отдела. Ребенка готовят к транспортировке в детскую областную клиническую больницу, уточнил губернатор. Мужчина отпущен на амбулаторное лечение.

Ранее Гладков сообщал о семи раненых и одном погибшем. Он отметил, что от полученных ран мужчина скончался на месте до прибытия скорой помощи.

Во вторник 9 июля Гладков сообщал об атаке украинского беспилотника в селе Ржевка Белгородской области, в результате чего пострадали два человека, напоминает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

