Гладков: Число пострадавших при обстреле Шебекино выросло до девяти

Число пострадавших мирных жителей при обстреле со стороны Вооруженных сил Украины города Шебекино 10 июля выросло до девяти. Об этом сообщил губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков в своем Telegram-канале.

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Гладков уточнил, что в Шебекинскую ЦРБ обратились мужчина и его 12-летний сын, которые пострадали на парковке в результате прилета снаряда в рядом стоящий автомобиль. У обоих осколочные ранения поясничного отдела. Ребенка готовят к транспортировке в детскую областную клиническую больницу, уточнил губернатор. Мужчина отпущен на амбулаторное лечение.

Ранее Гладков сообщал о семи раненых и одном погибшем. Он отметил, что от полученных ран мужчина скончался на месте до прибытия скорой помощи.

Во вторник 9 июля Гладков сообщал об атаке украинского беспилотника в селе Ржевка Белгородской области, в результате чего пострадали два человека, напоминает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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