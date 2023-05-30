В Шебекино обстреляли пункт временного размещения жителей, есть жертвы

ВСУ обстреляли пункт временного размещения в Шебекино, есть погибшие. Об этом в своем Telegram-канале сообщил губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков.

Очевидцы: ВСУ обстреливают город Шебекино Белгородской области
"Сегодня ВСУ обстреляли пункт временного размещения, [...] погибли и ранены люди", - написал глава региона.

Губернатор сообщил, что выехал на место обстрела.

Ранее Гладков сообщил, что украинские беспилотники помешали вернуть электричество в Белгородской области.

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ФОТО: t.me/vvgladkov
ТЕГИ:ОбстрелВСУБелгород

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