В Хабаровском крае опровергли гибель второго ребенка из-за пожара в палаточном лагере

При этом работники базы вызвали пожарных слишком поздно, так как надеялись справиться с возгоранием собственными силами.

Следственный комитет возбудил уголовное дело по статье «Причинение смерти по неосторожности».

В свою очередь губернатор края Сергей Фургал заявил, что причиной пожара могло стать полотенце, которое кто-то из детей положил на обогреватель. При этом он подчеркнул, что детский лагерь был нелегальным, передает Газета.ру

