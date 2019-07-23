Происшествия

В Хабаровском крае опровергли гибель второго ребенка из-за пожара в палаточном лагере

23 июля07:49

Как сообщили в администрации края, прошедшая в СМИ информация о гибели второго ребенка не соответствует действительности, передает RT.

По данным Ura.ru, около двадцати палаток, в которых проживали дети, загорелись на горнолыжном курорте «Холдоми». В результате один ребенок скончался, еще трое были госпитализированы.

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При этом работники базы вызвали пожарных слишком поздно, так как надеялись справиться с возгоранием собственными силами.

Следственный комитет возбудил уголовное дело по статье «Причинение смерти по неосторожности».

В свою очередь губернатор края Сергей Фургал заявил, что причиной пожара могло стать полотенце, которое кто-то из детей положил на обогреватель. При этом он подчеркнул, что детский лагерь был нелегальным, передает Газета.ру

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