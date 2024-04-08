«Героев прославят!»: Власти рассказали о подвиге жителей Оренбуржья

Ранее в пресс-службе правительства Оренбургской области отметили, что в регионе из-за прорыва дамбы подтоплены 10168 жилых домов и 18471 приусадебный участок. Кроме того, в Орске, который сильнее всего пострадал от наводнения, выходит из берегов река Елшанка, а с прилегающих улиц объявлена эвакуация жителей, сообщил в Telegram-канал мэр города Василий Козупица. Романенко рассказал, как жители региона помогают пострадавшим.

«В спасении людей и животных огромную роль играют рыбаки, которые на своих легких резиновых лодках проводят поисковые мероприятия. Зачастую люди не знают фамилии своих спасителей. Множество людей совершают гражданский подвиг по велению души. Думаю, что через какое-то время мы восстановим часть хронологии этих событий, наверняка люди узнают своих героев, но это потом, когда завершится фаза спасения», — сказал Романенко.

Собеседник НСН добавил, что в регион планирует приехать глава комитета Госдумы по вопросам семьи, отцовства и материнства Нина Останина.

«Во-первых, она от нашего округа, во-вторых, вопросы, в каких условиях находятся семьи и дети, — ее тема. Останина намерена прибыть в регион 8 апреля», — подытожил он.

Ранее Романенко заявил, что наводнение в Орске не выходит за пределы так называемого Старого города.

