Германия выдала России обвиняемого в крупной взятке экс-советника Махачева
Официальный представитель МВД России Ирина Волк заявила, что в международном аэропорту Франкфурта-на-Майне немецкие силовики передали российским коллегам троих фигурантов уголовных дел, сообщает пресс-служба ведомства.
В сообщении говорится, что Германия выдала России гражданина Грузии Гочу Пипия, который разыскивался за совершение кражи, обвиняемого в похищении человека Мурата Айдарова, а также бывшего советника главы Дагестана Османа Махачева, который обвиняется в получении многомиллионой взятки.
По данным Генпрокуратуры, экс-чиновник согласился 30 млн рублей оказать взяткодателю содействие в назначении на должность главы одного из муниципальных образований республики.
Уголовное дело в отношении Махачева было возбуждено в 2019 году уголовное дело, однако он сбежал за границу, после чего был объявлен в розыск по каналам Интерпола. Задержали бывшего советника в ноябре 2020 года в Германии.
Ранее болгарский суд разрешил экстрадицию россиянина Владимира Б., обвиняемого в присвоении чужого имущества в особо крупном размере, которого разыскивали по линии Интерпола.
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