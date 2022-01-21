Германия выдала России обвиняемого в крупной взятке экс-советника Махачева

В сообщении говорится, что Германия выдала России гражданина Грузии Гочу Пипия, который разыскивался за совершение кражи, обвиняемого в похищении человека Мурата Айдарова, а также бывшего советника главы Дагестана Османа Махачева, который обвиняется в получении многомиллионой взятки.

По данным Генпрокуратуры, экс-чиновник согласился 30 млн рублей оказать взяткодателю содействие в назначении на должность главы одного из муниципальных образований республики.

Уголовное дело в отношении Махачева было возбуждено в 2019 году уголовное дело, однако он сбежал за границу, после чего был объявлен в розыск по каналам Интерпола. Задержали бывшего советника в ноябре 2020 года в Германии.

Ранее болгарский суд разрешил экстрадицию россиянина Владимира Б., обвиняемого в присвоении чужого имущества в особо крупном размере, которого разыскивали по линии Интерпола.

