Начальника радиотехнических войск ВКС генерала Кобана арестовали за взятку

Начальника Радиотехнических войск ВКС России генерал-майора Андрея Кобана арестовали по подозрению в получении взятки в размере пяти миллионов рублей. Об этом рассказали в ГВСУ СК РФ.

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Дело о продлении содержания под стражей до 20 апреля было рассмотрено в 235-ом гарнизонном военном суде.

По версии следствия, Кобан получил взятку от гендиректора Нижегородского научно-исследовательского института радиотехники.

Ранее издание ФАН сообщило, что начальника Радиотехнических войск ВКС России сняли с должности из-за коррупции.

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Фото: РИА Новости//Виталий Белоусов
ТЕГИ:ВоеннослужащиеВКС РФКоррупцияВзяткаАрест
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