Начальника радиотехнических войск ВКС генерала Кобана арестовали за взятку
Начальника Радиотехнических войск ВКС России генерал-майора Андрея Кобана арестовали по подозрению в получении взятки в размере пяти миллионов рублей. Об этом рассказали в ГВСУ СК РФ.
Дело о продлении содержания под стражей до 20 апреля было рассмотрено в 235-ом гарнизонном военном суде.
По версии следствия, Кобан получил взятку от гендиректора Нижегородского научно-исследовательского института радиотехники.
Ранее издание ФАН сообщило, что начальника Радиотехнических войск ВКС России сняли с должности из-за коррупции.
Подписывайтесь на НСН: Я.Новости | Я.Дзен | Google News | Flipboard | Telegram
Горячие новости
Заразились
10,7 млн+23 820 / сут.
Умерли
320 тыс.+739 / сут.
Выздоровели
9,8 млн+24 952 / сут.
- Умерла народная артистка России Анастасия Вознесенская
- Начальника радиотехнических войск ВКС генерала Кобана арестовали за взятку
- Лавров назвал появление баз США в Азовском море второй «красной линией»
- Росфинмониторинг внес двух соратников Навального в реестр террористов и экстремистов
- Лавров: Россия не понимает, как ЕС видит участие в переговорах
- «Накопилось»: Лавров объяснил, почему Россия заговорила о нерасширении НАТО
- Россиянам разрешили вакцинные туры в Турцию
- Лавров рассказал о расширении военного присутствия России в мире
- Работницы дома престарелых рассказали о содержании Куравлева
- «Тотальный диктант» снова получил президентскую поддержку
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru