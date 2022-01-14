Начальника радиотехнических войск ВКС генерала Кобана арестовали за взятку

Суточная заболеваемость коронавирусом в Москве продолжает расти Более 141 тысячи пациентов с COVID-19 вылечили в резервных госпиталях Прокуратура Москвы начала проверку после инцидента в «Президент-отеле» Москвы В Москве увеличилось число нарушений парковки и эвакуаций машин Тёплые выходные и сильные снегопады с понедельника обещают синоптики москвичам