Болгария экстрадирует разыскиваемого по линии Интерпола россиянина

Болгарский суд разрешил экстрадицию россиянина, разыскиваемого по линии Интерпола. Об этом сообщает РИА Новости.

Требование об экстрадиции предъявил суд в Петербурге.

58-летний Владимир Б. Был задержан в болгарской Варне в октябре текущего года. В международный розыск он был объявлен в 2017 году.

Мужчина обвиняется в присвоении чужого имущества в особо крупном размере. Размер ущерба оценивается в 305 млн рублей.



