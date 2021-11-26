Болгария экстрадирует разыскиваемого по линии Интерпола россиянина
26 ноября 202100:52
Болгарский суд разрешил экстрадицию россиянина, разыскиваемого по линии Интерпола. Об этом сообщает РИА Новости.
Требование об экстрадиции предъявил суд в Петербурге.
58-летний Владимир Б. Был задержан в болгарской Варне в октябре текущего года. В международный розыск он был объявлен в 2017 году.
Мужчина обвиняется в присвоении чужого имущества в особо крупном размере. Размер ущерба оценивается в 305 млн рублей.
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Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru