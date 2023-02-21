Геофизик спрогнозировал повторные землетрясения в Турции в течение месяца
Причиной землетрясений в Турции и Сирии могло стать выделение и воспламенение газа при движении по разлому, сказал НСН Петр Шебалин.
Землетрясения магнитудой до 6 могут повторяться в Турции и Сирии до начала марта. Об этом НСН заявил главный научный сотрудник Института теории прогноза землетрясений и математической геофизики Петр Шебалин.
Ранее в Турции и Сирии произошло новое землетрясение, погибло несколько человек, количество раненых исчисляется сотнями. Об этом сообщило управление по ликвидации последствий стихийных бедствий. По словам Шебалина, опасность новых землетрясений будет сохраняться довольно долго.
«По нашим оценкам, землетрясения до магнитуды 6 могут происходить в течение месяца после 6 февраля. Сегодняшнее землетрясение произошло к югу от очага первых подземных толчков. С одной стороны, это не совсем афтершок, поскольку оно произошло вне зоны очага основного толчка, но, несомненно, новое землетрясение связано с событиями 6 февраля, поэтому с этой точки зрения его вполне можно называть афтершоком», — сказал Шебалин.
Также собеседник НСН прокомментировал информацию о появлении неких вспышек перед тем, как произошло землетрясение, и слухи о том, что это можно быть связано с применением сейсмического оружия.
«Вспышки иногда бывают перед землетрясениями, это не уникальное явление. Все разговоры о сейсмическом оружии — не более, чем бредни», — подчеркнул эксперт.
В заключение Шебалин предположил, что могло послужить причиной землетрясения.
«Причиной вполне может быть выделение газа. Когда происходит движение по разлому, то понятно, что газ может выделяться и вспыхнуть. Однако полной уверенности в причине происходящего у меня нет», — подытожил он.
Ранее турецкий лидер Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что погодные условия крайне затруднили усилия по спасению людей и восстановлению инфраструктуры после землетрясений на юго-востоке Турции. ОБ этом сообщило агентство НСН.
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