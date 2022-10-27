Геофизик опроверг связь подводных взрывов на Балтике с терактами на «Северных потоках»
Сейсмическая служба России зафиксировала небольшую магнитуду толчков в Финском заливе, скорее всего, это были незначительные по силе взрывы, сказал НСН геофизик Петр Шебалин.
Небольшая магнитуда толчков, зафиксированных в Финском заливе, дает возможность утверждать, что они не стали следствием терактов на «Северных потоках», вернее всего будет выяснить причину произошедшего у жителей близлежащего Выборга, рассказал НСН главный научный сотрудник Института теории прогноза землетрясений и математической геофизики Петр Шебалин.
Ранее РБК сообщило о зафиксированных финскими и российскими сейсмологами толчках в Финском заливе 20 и 21 октября. Они происходили в течение дня с перерывами от часа до девяти часов. Есть данные, что толчки могли быть техногенными, так как произошли у поверхности (глубина менее километра), а рядом пролегают трубы «Северного потока». Шебалин предположил, что это могли быть некие несильные взрывы.
«По данным нашей сейсмической службы, магнитуда там была примерно полтора, даже меньше. Это очень мало. Вероятнее всего, это были слабые взрывы», — сказал Шебалин.
Собеседник НСН опроверг приведенные РБК выводы Института физики Земли о том, что сейсмическая активность могла быть следствием терактов на «Северных потоках», произошедших в конце сентября.
«Ни в коей мере одно на другое повлиять не могло. Слишком далеко, и это несопоставимые вещи совершенно. Люди могли услышать взрывы в Финском заливе только вблизи. Вернее всего выяснить, что же произошло на самом деле, можно у жителей близлежащего города Выборга. Вообще вокруг этого подняли слишком сильную шумиху. Подумайте, где Выборг и где шведская территория Балтийского моря, где повреждены трубопроводы? Это огромное расстояние», — заявил геофизик.
Также Шебалин исключил влияние терактов на «Северных потоках» на Балтику и вероятность возникновения тектонических взрывов.
«Это очень слабое воздействие на фоне накапливающейся в тектонике энергии. Конечно, какая-то взрывная волна в воде была. Взрыв мог спровоцировать лишь очень небольшие землетрясения в непосредственной близости, в радиусе десятков или сотен метров, не больше», — подчеркнул эксперт.
Ранее Петр Шебалин оценил влияние землетрясения в Иркутской области на экосистему озера Байкал.
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