Генпрокурор России потребовал провести проверку по факту пожара в Сосьве
Российский генпрокурор Игорь Краснов потребовал провести проверку по факту пожара в ПГТ Сосьва Свердловской области 25 апреля. Огонь уничтожил дома и материальные ценности местных жителей. Не обошлось без человеческих жертв — один человек погиб, еще одна пожилая женщина пропала без вести. Об этом сообщил портал Lenta.ru со ссылкой на ведомство.
В ходе проверки прокуратура оценит работу региональных властей по предупреждению пожаров.
Сейчас в Сосьве введен режим чрезвычайной ситуации. Согласно предварительным данным, возгорание произошло на лесопильном участке вследствие неосторожного обращения с огнем.
По факту пожара были возбуждены уголовные дела по статьям 109 («Причинение смерти по неосторожности») и 168 («Уничтожение или повреждение имущества по неосторожности») УК РФ. В Сосьву прибыл исполняющий обязанности прокурора Свердловской области.
Ранее сообщалось, что жители Сосьвы, которые в результате пожара лишились своих домовладений, получат компенсации до 300 тысяч рублей. Об этом пишет Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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