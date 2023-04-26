Генпрокурор России потребовал провести проверку по факту пожара в Сосьве

В ходе проверки прокуратура оценит работу региональных властей по предупреждению пожаров.

Сейчас в Сосьве введен режим чрезвычайной ситуации. Согласно предварительным данным, возгорание произошло на лесопильном участке вследствие неосторожного обращения с огнем.

По факту пожара были возбуждены уголовные дела по статьям 109 («Причинение смерти по неосторожности») и 168 («Уничтожение или повреждение имущества по неосторожности») УК РФ. В Сосьву прибыл исполняющий обязанности прокурора Свердловской области.

Ранее сообщалось, что жители Сосьвы, которые в результате пожара лишились своих домовладений, получат компенсации до 300 тысяч рублей. Об этом пишет Telegram-канал «Радиоточка НСН».

