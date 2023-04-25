При пожаре в уральском поселке Сосьва погиб человек

«Огнем повреждены 92 строения. В ходе тушения и разбора завалов обнаружен один погибший», - сказано в сообщении.

К борьбе с огнем привлекли 120 спасателей и 33 единицы техники. На месте работают два пожарных поезда и вертолет МЧС.

Распространению огня способствуют сильные порывы ветра и большое количество сухой растительности.

В Волгограде 21 апреля произошла утечка газа и пожар в жилом доме на улице Титова. Хлопок прогремел на втором этаже здания, передает «Радиоточка НСН».

