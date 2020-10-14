Генпрокурор РФ потребовал скорейшего расследования причин загрязнения воды на Камчатке
Генеральный прокурор России Игорь Краснов потребовал в короткие сроки разобраться в причинах загрязнения акватории Камчатки, пишет ТАСС.
Во время рабочей поездки по Дальнему Востоку Краснов прибыл на Камчатку и провел беседу с коллективом прокуратуры края. Он напомнил о событиях в районе Халактырского пляжа, которые Greenpeace назвал «экологической катастрофой».
Также генпрокурор обратил внимание на проблемы в лесной отрасли. Он отметил, что поставленные президентом задачи по развитию этого направления имеют большое значение.
Ранее сообщалось, что экологическое бедствие в прибрежной акватории Тихого океана может быть вызвано не только техногенными факторами, но и неестественно высокой температурой воздуха и воды, что приводит к обильному цветению водорослей и массовой гибели животных.
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