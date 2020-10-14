Генпрокурор РФ потребовал скорейшего расследования причин загрязнения воды на Камчатке

Генеральный прокурор России Игорь Краснов потребовал в короткие сроки разобраться в причинах загрязнения акватории Камчатки, пишет ТАСС.

Во время рабочей поездки по Дальнему Востоку Краснов прибыл на Камчатку и провел беседу с коллективом прокуратуры края. Он напомнил о событиях в районе Халактырского пляжа, которые Greenpeace назвал «экологической катастрофой».

Также генпрокурор обратил внимание на проблемы в лесной отрасли. Он отметил, что поставленные президентом задачи по развитию этого направления имеют большое значение.