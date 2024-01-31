Генпрокурор Мальдив получил ранения при нападении на улице
Неизвестные напали на генерального прокурора Мальдив Хусейна Шамима на улице в Мале, мужчина получил ранения. Об этом пишет Sun Online.
«Предварительные данные показывают, что на него напали с применением холодного оружия», — заявили в полиции.
По данным генпрокуратуры, на Шамима напали двое на мотоцикле. Состояние пострадавшего стабильное.
Экс-президент Мальдив Ибрагим Мохамед Солих назвал инцидент «политически мотивированным актом насилия» и призвал власти привлечь виновных к ответственности.
В свою очередь, оппозиционная «Мальдивская демократическая партия» обвинила действующую администрацию республики в неспособности обеспечить защиту чиновников, выполняющих конституционные обязанности.
Ранее в Москве несколько мужчин напали на бывшего пресс-секретаря основателя ЛДПР Владимира Жириновского Станислава Пахомова, напоминает «Свободная пресса». Пострадавшему распылили перцовый баллончик в лицо. По мнению Пахомова, к инциденту причастны его оппоненты, выступающие против расследования причин смерти Жириновского.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru