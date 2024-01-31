Генпрокурор Мальдив получил ранения при нападении на улице

«Предварительные данные показывают, что на него напали с применением холодного оружия», — заявили в полиции.

По данным генпрокуратуры, на Шамима напали двое на мотоцикле. Состояние пострадавшего стабильное.

Экс-президент Мальдив Ибрагим Мохамед Солих назвал инцидент «политически мотивированным актом насилия» и призвал власти привлечь виновных к ответственности.

В свою очередь, оппозиционная «Мальдивская демократическая партия» обвинила действующую администрацию республики в неспособности обеспечить защиту чиновников, выполняющих конституционные обязанности.

Ранее в Москве несколько мужчин напали на бывшего пресс-секретаря основателя ЛДПР Владимира Жириновского Станислава Пахомова, напоминает «Свободная пресса». Пострадавшему распылили перцовый баллончик в лицо. По мнению Пахомова, к инциденту причастны его оппоненты, выступающие против расследования причин смерти Жириновского.

