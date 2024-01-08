В Стамбуле мужчина с ножом напал на имама мечети

Неизвестный мужчина напал с ножом на имама мечети Фатих в центре турецкого Стамбула, пишет РИА Новости.

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Инцидент произошел около 19:15 по местному времени (совпадает с мск). Пришедший в мечеть ужчина начал выкрикивать лозунги.

Имам попросил дебошира покинуть культовое учреждение. Мужчина бросился с ножом на священнослужителя и ранил прихожанина.

Пострадавшего госпитализировали. Сотрудники органов безопасности задержали нападавшего.

Ранее при стрельбе в мечети Шах-Черах в иранской провинции Фарс погибли четыре человека, напоминает «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости/Антон Денисов
ТЕГИ:МечетьСтамбулТурция

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