В Стамбуле мужчина с ножом напал на имама мечети
8 января 202422:43
Неизвестный мужчина напал с ножом на имама мечети Фатих в центре турецкого Стамбула, пишет РИА Новости.
Инцидент произошел около 19:15 по местному времени (совпадает с мск). Пришедший в мечеть ужчина начал выкрикивать лозунги.
Имам попросил дебошира покинуть культовое учреждение. Мужчина бросился с ножом на священнослужителя и ранил прихожанина.
Пострадавшего госпитализировали. Сотрудники органов безопасности задержали нападавшего.
Ранее при стрельбе в мечети Шах-Черах в иранской провинции Фарс погибли четыре человека, напоминает «Радиоточка НСН».
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Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru