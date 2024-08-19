Генпрокуратура заявила о хищении из бюджета нацпроектов трех млрд рублей

В свою очередь генпрокурор России Игорь Краснов подчеркнул, что приоритетной задачей при выполнении нацпроектов является соблюдение законодательства. С января по июнь текущего года было выявлено более 58 тысяч нарушений, кроме того, внесено 22 тысяч представлений для их ликвидации.

При этом было подано 6700 заявлений в суды на общую сумму 2,9 млрд рублей, к административной и дисциплинарной ответственности привлекли 14800 граждан, возбудили 500 уголовных дел.

Нарушения выявлены при реализации нацпроектов «Экология», «Образование», «Культура», «Здравоохранение», «Жилье и городская среда», «Демография» и «Безопасные качественные дороги». Сумма штрафов составила более 300 млн рублей.

Ранее глава Национального антикоррупционного комитета, член СПЧ Кирилл Кабанов заявил, что аресты заместителей министра обороны связаны с приходом Андрея Белоусова на должность главы военного ведомства, он был призван навести порядок.

