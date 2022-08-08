Генпрокуратура выявила более тысячи незаконных отказов в детских соцвыплатах
Генпрокуратура начала проверку Пенсионного фонда России (ПФР) в связи с отказом в социальных пособиях на детей в возрасте от восьми до 17 лет в Краснодарском крае, сообщает пресс-служба ведомства.
В сообщении говорится, что в региональном отделении ПФР сослались на то, что доход семей превышал краевой прожиточный минимум на душу населения, однако прокуроры выявили техническую ошибку.
«Суммы получаемых семьями социальных пенсий учитывались дважды. Доход семей был необоснованно завышен, а произведённые в автоматическом режиме расчёты некорректны», - уточнили в Генпрокуратуре.
В ведомстве добавили, что в результате пересмотра всех ранее принятых отделением решений было выявлено 1 048 неправомерных решений, к дисциплинарной ответственности были привлечены три должностных лица краевого отделения ПФР.
Ранее в Пенсионном фонде заявили, что на новое пособие на детей от восьми до 17 лет в Санкт-Петербурге и Ленинградской области с 11 мая было направлено более 286 млн рублей, сообщают «Невские новости».
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