Мишустин рассказал о 2,5 млн заявках на детские пособия для малоимущих
В России начали выплачивать новые пособия семьям с детьми от 8 до 17 лет, всего подали уже свыше 2,5 млн заявок. Об этом рассказал премьер-министр России Михаил Мишустин в ходе заседания кабмина.
Мишустин подчеркнул, что средний размер выплаты составит от 6 рублей до 12 тысяч рублей в месяц на каждого ребенка. Сумма пособия высчитывается индивидуально, она может составить от 50 до 100% прожиточного минимума на ребенка в конкретном регионе.
Глава кабмина напомнил, что решение выплатить пособия было введено по решению президента. Всего выплаты должны получить 3,5 млн детей. Деньги будут перечисляться либо через почту, либо на банковские карты родителей, которые ранее подали заявления через портал госуслуг, МФЦ или пенсионный фонд.
Деньги будут начислены сразу за два месяца, апрель и май.
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