Генпрокуратура утвердила обвинение убившему аспирантку экс-доценту СПбГУ
Генеральная прокуратура утвердила обвинительное заключение по уголовному делу экс-доцента СПбГУ Олега Соколова, который убил аспирантку вуза Анастасию Ещенко. Об этом сообщает Интерфакс со ссылкой на адвоката ученого Александра Почуева.
По данным агентства, утверждено обвинение по статье 105 (убийство) и статьи 222 УК РФ (незаконное хранение оружия).
Как сообщил агентству адвокат, обвинение утверждает, что убийство было совершено на почве взаимной ревности, однако действия Соколова не были связаны с необходимостью самообороны.
В скором времени, как ожидается, дело передадут для рассмотрения в Октябрьский районный суд Петебурга.
Напомним, с конца декабря 2019 года Соколов содержится в СИЗО «Бутырка». По решению суда он останется под стражей как минимум до апреля 2020 года.
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