Генпрокуратура утвердила обвинение убившему аспирантку экс-доценту СПбГУ

По данным агентства, утверждено обвинение по статье 105 (убийство) и статьи 222 УК РФ (незаконное хранение оружия).

Как сообщил агентству адвокат, обвинение утверждает, что убийство было совершено на почве взаимной ревности, однако действия Соколова не были связаны с необходимостью самообороны.

В скором времени, как ожидается, дело передадут для рассмотрения в Октябрьский районный суд Петебурга.

Напомним, с конца декабря 2019 года Соколов содержится в СИЗО «Бутырка». По решению суда он останется под стражей как минимум до апреля 2020 года.



