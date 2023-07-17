Генпрокуратура России потребовала изъять у экс-полицейского 130 миллионов рублей

Отмечается, что Щитов стал фигурантом уголовного дела по факту получения взяток. По данным прокуратуры, обвиняемый, в частности, приобрел три автомобиля и шесть объектов недвижимости. Общая стоимость активов составила порядка 134 млн рублей. Имущество Щитов при этом оформлял на близких и родственников.

Ведомство подало иск об изъятии имущества, приобретенного на незадекларированные доходы, в доход государства в Гуковский городской суд Ростовской области.

Ранее бывшего вице-губернатора Рязанской области Игоря Грекова арестовали по подозрению в получении взятки в особо крупном размере. Об этом пишет Telegram-канал «Радиоточка НСН».

