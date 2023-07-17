Генпрокуратура России потребовала изъять у экс-полицейского 130 миллионов рублей

Генпрокуратура России потребовала изъять имущество на сумму свыше 130 млн рублей в доход государства у экс-начальника отделения по борьбе с экономическими преступлениями УМВД России по Ростову-на-Дону Николая Щитова. Об этом сообщила пресс-служба ведомства порталу Lenta.ru.

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Отмечается, что Щитов стал фигурантом уголовного дела по факту получения взяток. По данным прокуратуры, обвиняемый, в частности, приобрел три автомобиля и шесть объектов недвижимости. Общая стоимость активов составила порядка 134 млн рублей. Имущество Щитов при этом оформлял на близких и родственников.

Ведомство подало иск об изъятии имущества, приобретенного на незадекларированные доходы, в доход государства в Гуковский городской суд Ростовской области.

Ранее бывшего вице-губернатора Рязанской области Игоря Грекова арестовали по подозрению в получении взятки в особо крупном размере. Об этом пишет Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости/Владимир Трефилов
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