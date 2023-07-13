Замглавы Минцифры Паршин был задержан по подозрению в коррупции

Заместитель главы Министерства цифрового развития связи и массовых коммуникаций РФ Максим Паршин был задержан по подозрению в коррупции, сообщает ТАСС.

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По словам официального представителя Следственного комитета РФ Светланы Петренко, чиновник «подозревается в совершении коррупционного преступления».

В министерстве отметили, что оказывают правоохранительным органам необходимое содействие.

В Басманном суде Москвы отметили, что Паршину уже предъявлено обвинение, следствие просит арестовать чиновника.

Ранее адвокат Александр Обозов, представляющий интересы председателя совета директоров компании «Красноярский трест инженерно-строительных изысканий» Олега Митволя, заявил, что его подзащитного, обвиняемого в хищении более 900 млн рублей, отправили под домашний арест, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости / Павел Бедняков
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