У инспектора ГИБДД нашли 23 квартиры и 200 млн рублей

Сотрудники Генеральной прокуратуры обратились в суд с ходатайством об изъятии у бывшего инспектора ГИБДД недвижимого имущества и денег на сумму более 200 млн рублей, сообщает сайт надзорного ведомства.

По данным следствия, на бывшего сотрудника дорожной инспекции, а также его ближайших родственников зарегистрировано 23 объекта недвижимости, 7 из которых расположены за границей РФ, а, именно, в Объединённых Арабских Эмиратах и Болгарии.

Кроме того, в его собственности находился автомобиль стоимостью в 130 млн рублей, а также счета в разных банках на €23 тыс., $60 тыс. и 48 млн руб.