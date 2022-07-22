У инспектора ГИБДД нашли 23 квартиры и 200 млн рублей

Сотрудники Генеральной прокуратуры обратились в суд с ходатайством об изъятии у бывшего инспектора ГИБДД недвижимого имущества и денег на сумму более 200 млн рублей, сообщает сайт надзорного ведомства.

По данным следствия, на бывшего сотрудника дорожной инспекции, а также его ближайших родственников зарегистрировано 23 объекта недвижимости, 7 из которых расположены за границей РФ, а, именно, в Объединённых Арабских Эмиратах и Болгарии.

Кроме того, в его собственности находился автомобиль стоимостью в 130 млн рублей, а также счета в разных банках на €23 тыс., $60 тыс. и 48 млн руб.

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При этом, как подчеркнули в Генпрокуратуре, законность приобретения указанных средств и имущества доказана не была.

Владельцем этого имущества назван Сергей Кузнецов, работавший в отделении ГИБДД по Северо-Восточному административному округу столицы.

Ранее прокурор потребовал для основателя проекта «Омбудсмен полиции» шесть лет колонии.

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ФОТО: РИА Новости
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