Басманный суд арестовал двух генерал-лейтенантов МВД России
Басманный суд в Москве арестовал в среду помощника главы МВД России генерал-лейтенанта Сергея Умнова и экс-замглавы петербургского главка генерала-лейтенанта МВД Ивана Абакумова, а также экс-руководитель отдела правового обеспечения управления ГИБДД по Санкт-Петербургу и Ленобласти Елену Копьёву по делу о злоупотреблении полномочиями.
По данным следствия, с 2016 по 2020 годы несколько должностных лиц из руководящего состава ГУ МВД по Санкт-Петербургу и Ленобласти использовали средства Фонда «Содействия программам ГУВД СПб и ЛО» для личного обогащения.
Судьёй было принято решение по просьбе следователя закрыть процесс от СМИ для сохранения тайны следствия и безопасности свидетелей.
Ранее СМИ сообщали, что три генерала МВД стали фигурантами дела о злоупотреблении полномочиями.
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