Генпрокуратура направила в суд дело о хищении 179 млн рублей у дочки «Роснано»
Уголовное дело с утверждённым обвинительным заключеним, возбуждённое против бывшего инвестиционного директора «Роснано» Наиля Губаева, направлено в суд, сообщает пресс-служба Генеральной прокуратуры РФ.
В ведомстве напомнили, что арестованный ранее топ-менеджер обвиняется в «мошенничестве, совершённом лицом с использованием служебного положения и в особо крупном размере».
По версии следствия, в 2021 году Арбитражный суд Швейцарии взыскал с испанской компании в ползу АО «ЭЛВИС-НеоТек» 179 млн рублей. Губаев решил обмануть руководство фирмы и заявив об отказе в удовлетворении иска, а деньги от представителя должника забрал себе.
Ранее суд арестовал бывшего руководителя управления Росимущества по Приморскому краю Дениса Горовчука, которого обвинили в злоупотреблении полномочиями и пособничестве мошенничеству, сообщает «Свободная Пресса».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru