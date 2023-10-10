Госдума запустила проверку «Роснано»

Нижняя палата российского парламента проголосовала за протокольное поручение о проведении ревизии результатов финансовой деятельности государственной корпорации «Роснано». Комитеты Госдумы по экономической политике, а также по безопасности и противодействию коррупции запросили в кабинете министров РФ данные о финансовых результатах деятельности госкорпорации за весь период её деятельности.

В дальнейшем Госдума намерена обратиться в Счетную палату и правоохранительные органы. Поручение набрало большинство голосов народных избранников.