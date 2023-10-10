Госдума запустила проверку «Роснано»

Нижняя палата российского парламента проголосовала за протокольное поручение о проведении ревизии результатов финансовой деятельности государственной корпорации «Роснано». Комитеты Госдумы по экономической политике, а также по безопасности и противодействию коррупции запросили в кабинете министров РФ данные о финансовых результатах деятельности госкорпорации за весь период её деятельности.

В дальнейшем Госдума намерена обратиться в Счетную палату и правоохранительные органы. Поручение набрало большинство голосов народных избранников.

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Финансовые нестроения «Роснано» оказались главной темой внутреннего долгового рынка в конце 2021 - начале 2022 годов. Госкорпорация предупредила о невозможности исполнения обязательств по долгам, если государство не предоставит помощь в этом вопросе.

Согласно отчёту «Роснано», на конец первой половины текущего года объем требований его кредиторов в большой мере превышает стоимость активов. Чистый долг АО на 30 июня составлял 95,56 млрд рублей. Как заявил Telegram-каналу «Радиоточка НСН» директор Центра постсоветских исследований Леонид Вардомский, государство, скорее всего, передаст активы «Роснано» банкам и другим корпорациям.

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ФОТО: РИА Новости / Михаил Воскресенский
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