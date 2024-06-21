Генпрокуратура ФРГ задержала россиянина по обвинению в шпионаже

Отмечается, что мужчины были задержаны сотрудниками Управления уголовной полиции земли Гессен во Франкфурте-на-Майне. Судья Федерального суда выдал и исполнил ордер на их арест 20 июня.

Ранее в Эстонии приговорили к шести годам и трем месяцам лишения свободы за шпионаж профессора Тартуского университета, россиянина Вячеслава Морозова.

