В Эстонии профессора из России осудили за шпионаж

В Эстонии профессор Тартуского университета, россиянин Вячеслав Морозов, был осужден на шесть лет и три месяца лишения свободы. Его признали виновным в деятельности против эстонского государства по заданию зарубежной разведки, сообщает Delfi.

По версии обвинения, Морозов собирал в Эстонии информацию о внутренней политике, политике в ссфере обороны и безопасности , а также об их ключевых участниках и инфраструктуре. Он также занимался анализом союзнических отношений страны и процессов интеграции, передавая полученные данные одной из российских спецслужб.