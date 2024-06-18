В Эстонии профессора из России осудили за шпионаж

В Эстонии профессор Тартуского университета, россиянин Вячеслав Морозов, был осужден на шесть лет и три месяца лишения свободы. Его признали виновным в деятельности против эстонского государства по заданию зарубежной разведки, сообщает Delfi.

По версии обвинения, Морозов собирал в Эстонии информацию о внутренней политике, политике в ссфере обороны и безопасности , а также об их ключевых участниках и инфраструктуре. Он также занимался анализом союзнических отношений страны и процессов интеграции, передавая полученные данные одной из российских спецслужб.

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Морозов — гражданин России, проживавший в Эстонии с 2010 года. Он работал преподавателем теории международной политики в университете.

Профессор был задержан в январе текущего года. По данным департамента безопасности полиции, Морозов долгое время сотрудничал с российской стороной, периодически предоставляя информацию своему куратору, с которым он встречался в России, передает «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости / Владимир Песня
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