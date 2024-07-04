Генконсульство: Пять россиян остаются в больницах после ДТП в Анталье
4 июля 202411:22
Пять пострадавших россиян остаются в больницах после ДТП с автобусом в Турции. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на генконсульство РФ в Анталье.
По данным дипломатов, один пациент, получивший тяжелые травмы, пришел в сознание.
Накануне автобус с российскими и белорусскими туристами попал в ДТП в провинции Анталья, напоминает «Свободная пресса». Как сообщали турецкие СМИ, водитель транспортного средства погиб. В Ассоциации туроператоров России отмечали, что пострадали 20 человек, их доставили в больницы.
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Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru