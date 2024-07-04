Генконсульство: Пять россиян остаются в больницах после ДТП в Анталье

Пять пострадавших россиян остаются в больницах после ДТП с автобусом в Турции. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на генконсульство РФ в Анталье.

СМИ: Двое туристов находятся в тяжелом состоянии после ДТП с автобусом в Анталье

По данным дипломатов, один пациент, получивший тяжелые травмы, пришел в сознание.

Накануне автобус с российскими и белорусскими туристами попал в ДТП в провинции Анталья, напоминает «Свободная пресса». Как сообщали турецкие СМИ, водитель транспортного средства погиб. В Ассоциации туроператоров России отмечали, что пострадали 20 человек, их доставили в больницы.

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ФОТО: РИА Новости/Алексей Сухоруков
ТЕГИ:КонсульствоРоссиянеДТПТурция

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