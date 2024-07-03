СМИ: Двое туристов находятся в тяжелом состоянии после ДТП с автобусом в Анталье
Двое туристов находятся в тяжелом состоянии после смертельного ДТП с автобусом, который врезался в бетонный столб в турецком городе Анталья. Об этом сообщило РЕН ТВ со ссылкой на источник.
В материале уточняется, что среди пострадавших есть четверо детей, один из которых находится в средней степени тяжести. Один из госпитализированных также рассказал, что в ДТП сильно пострадала его жена и ребенок.
Минэкономразвития РФ находится на связи с посольством России в Турции по поводу случившегося ДТП. В больницах Манавгата остаются 13 человек. Водитель транспортного средства погиб.
Об инциденте стало известно 3 июля. Микроавтобус перевозил путешественников из России и Белоруссии в аэропорт из отелей Аланьи. Однако водитель на большой скорости врезался в бетонный столб при выезде на объездное шоссе в районе Манавгата (Сиде), напоминает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru