СМИ: Двое туристов находятся в тяжелом состоянии после ДТП с автобусом в Анталье

Двое туристов находятся в тяжелом состоянии после смертельного ДТП с автобусом, который врезался в бетонный столб в турецком городе Анталья. Об этом сообщило РЕН ТВ со ссылкой на источник.

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В материале уточняется, что среди пострадавших есть четверо детей, один из которых находится в средней степени тяжести. Один из госпитализированных также рассказал, что в ДТП сильно пострадала его жена и ребенок.

Минэкономразвития РФ находится на связи с посольством России в Турции по поводу случившегося ДТП. В больницах Манавгата остаются 13 человек. Водитель транспортного средства погиб.

Об инциденте стало известно 3 июля. Микроавтобус перевозил путешественников из России и Белоруссии в аэропорт из отелей Аланьи. Однако водитель на большой скорости врезался в бетонный столб при выезде на объездное шоссе в районе Манавгата (Сиде), напоминает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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Фото: Соцсети
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