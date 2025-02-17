Генерала Росгвардии задержали за крупную взятку
Военный суд в Москве отправил под стражу генерал-майора Росгвардии, бывшего главу одного из департаментов ведомства Константина Рябых. Карточка дела в его отношении появилась в базе 235-го гарнизонного военного суда.
Дело возбуждено по статье о получение взятки в особо крупом размере. Сумма взятки составила 15 млн рублей, утверждает ТАСС.
Рябых ранее занимал должность командующего военной части № 3910 — полка Внутренних войск МВД, расквартированного в Костроме. Она была ликвидирована в 2017 году, генерал занимался вопросами ее расформирования. В настоящее время генерал уже уволен с должности.
Ранее сообщалось, что экс-начальник 1-го управления Главного управления связи (ГУС) Вооруженных сил России Александр Оглоблин предстанет перед военным судом. Его обвиняют в получении взятки в особо крупном размере при исполнении гособоронзаказа.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru