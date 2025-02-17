Генерала Росгвардии задержали за крупную взятку

Военный суд в Москве отправил под стражу генерал-майора Росгвардии, бывшего главу одного из департаментов ведомства Константина Рябых. Карточка дела в его отношении появилась в базе 235-го гарнизонного военного суда.

Дело возбуждено по статье о получение взятки в особо крупом размере. Сумма взятки составила 15 млн рублей, утверждает ТАСС.