Генерала МЧС России обвинили в злоупотреблении должностными полномочиями

Следствие полагает, что Волынкин совершил преступление в 2021 году. По версии следователей, фигурант поручил своим подчиненным перечислить бизнесмену Андрею Кольцову 7,4 млн рублей на приобретение песка, армированной стали, бетона, битума и песчано-гравийной смеси для ремонта пожарных частей в Олимпийском парке и центре Адлера. При этом он не удостоверился в поставке материалов в полном объеме. Это повлекло за собой хищение из бюджета трех миллионов рублей. За данное деяние Кольцов получил условный срок.

Сам Волынкин был арестован в сентябре 2023 года, сейчас он находится под домашним арестом. Экс-глава управления МЧС не признал вину, добавив, что слишком доверял подчиненным.

Ранее суд отправил под арест мэра Инты (Республика Коми) Владимира Киселева по обвинению в злоупотреблении должностными полномочиями.

