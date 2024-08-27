Генерала МЧС России обвинили в злоупотреблении должностными полномочиями
Суд приступил к рассмотрению уголовного дела экс-руководителя главного управления МЧС по Краснодарскому краю генерал-лейтенанта Олега Волынкина. Бывшего чиновника обвиняют в злоупотреблении должностными полномочиями в ходе ремонта сочинских пожарных частей, сообщило издание «Коммерсантъ».
Следствие полагает, что Волынкин совершил преступление в 2021 году. По версии следователей, фигурант поручил своим подчиненным перечислить бизнесмену Андрею Кольцову 7,4 млн рублей на приобретение песка, армированной стали, бетона, битума и песчано-гравийной смеси для ремонта пожарных частей в Олимпийском парке и центре Адлера. При этом он не удостоверился в поставке материалов в полном объеме. Это повлекло за собой хищение из бюджета трех миллионов рублей. За данное деяние Кольцов получил условный срок.
Сам Волынкин был арестован в сентябре 2023 года, сейчас он находится под домашним арестом. Экс-глава управления МЧС не признал вину, добавив, что слишком доверял подчиненным.
Ранее суд отправил под арест мэра Инты (Республика Коми) Владимира Киселева по обвинению в злоупотреблении должностными полномочиями.
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