Суд арестовал мэра Инты в Коми за должностное преступление

Суд отправил под арест мэра Инты Республики Коми Владимира Киселева по обвинению в злоупотреблении должностными полномочиями, сообщило управление Следственного комитета по региону.

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По данным следствия, по поручению обвиняемого было заключено 18 муниципальных контрактов по ремонту дорог на сумму более 75 миллионов рублей. В качестве авансы перечислили 31 миллион рублей. Однако работы так и не были выполнены, а деньги не вернули.

Уголовное дело возбуждено по ч. 2 ст. 285 Уголовного кодекса РФ.

Ранее стало известно об аресте по делу о коррупции двух зампредов председателя правительства Ивановской области, передает «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости / Табылды Кадырбеков
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