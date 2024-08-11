Суд арестовал мэра Инты в Коми за должностное преступление

По данным следствия, по поручению обвиняемого было заключено 18 муниципальных контрактов по ремонту дорог на сумму более 75 миллионов рублей. В качестве авансы перечислили 31 миллион рублей. Однако работы так и не были выполнены, а деньги не вернули.

Уголовное дело возбуждено по ч. 2 ст. 285 Уголовного кодекса РФ.

Ранее стало известно об аресте по делу о коррупции двух зампредов председателя правительства Ивановской области, передает «Радиоточка НСН».

