Экс-главу вещевого управления МО РФ арестовали по подозрению в получении взятки
Бывший начальник вещевого управления Минобороны РФ Владимир Демчик был задержан и арестован. Об этом сообщает пресс-служба Следственного управления РФ.
В сообщении говорится, что полковник запаса, ныне занимающий должность заместителя гендиректора ООО «Текстильная торговая компания», подозревается в получении взятки в сумме четыре млн рублей в 2017 году.
В ведомстве уточнили, что когда Демчик занимал должность начальника Вещевого управления Минобороны РФ, гендиректор одной из коммерческих организаций передал ему деньги с целью заручиться покровительством при решении вопросов об исполнении госконтрактов на поставку вещевого имущества для нужд российской армии.
«Следователи установили, что в 2017-2018 годах с организацией, которую представлял взяткодатель... было заключено в общей сложности 26 договоров на общую сумму более 574 млн рублей», - отметили в СК РФ.
Ранее бывшего замглавы ПАО «Ил» по проектированию, руководителя ОКБ предприятия Андрея Новожилова приговорили к шести годам заключения по делу о крупном мошенничестве и злоупотреблении полномочиями, сообщает RT.
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