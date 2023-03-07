В зоне СВО успешно протестировали российское противодронное ружье «Гарпия»

Российское противодронное ружье «Гарпия» успешно протестировали в зоне специальной военной операции на одном из наиболее распространенных беспилотников DJI Mavic Pro. Об этом сообщает РИА Новости.

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Заявленная разработчиком эффективная дальность действия ружья составляет от 500 метров до 2 километров, пишет Ura.ru. «Гарпию» протестировали на коптерах DJI Mavic Pro, которые используются российскими и украинскими военными, в том числе в качестве ударного беспилотника.

При воздействии противодронного ружья коптер теряет связь с пультом оператора аппарата, замирая на месте или уходя на «домашнюю точку», пишет «Свободная пресса». При этом заданное оператором место взлета и посадки может сместиться, и дрон переместится в неизвестном направлении.

В ходе тестирования все основные параметры «Гарпии» были подтверждены.

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ФОТО: РИА Новости
ТЕГИ:БеспилотникиСпецоперация
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