В зоне СВО успешно протестировали российское противодронное ружье «Гарпия»

Заявленная разработчиком эффективная дальность действия ружья составляет от 500 метров до 2 километров, пишет Ura.ru. «Гарпию» протестировали на коптерах DJI Mavic Pro, которые используются российскими и украинскими военными, в том числе в качестве ударного беспилотника.

При воздействии противодронного ружья коптер теряет связь с пультом оператора аппарата, замирая на месте или уходя на «домашнюю точку», пишет «Свободная пресса». При этом заданное оператором место взлета и посадки может сместиться, и дрон переместится в неизвестном направлении.

В ходе тестирования все основные параметры «Гарпии» были подтверждены.

