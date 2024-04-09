Гендиректор МАГАТЭ предупредил о новых атаках на Запорожскую АЭС

Совершенное во вторник нападение с помощью беспилотника на Запорожскую атомную электростанцию (ЗАЭС) свидетельствует о готовности к новым атакам, считает генеральный директор Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) Рафаэль Гросси. Его заявление опубликовано на сайте организации.

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Гросси назвал атаку беспилотника зловещим событием. По его мнению, это свидетельствует о готовности продолжать нападения, несмотря на угрозу ядерной безопасности.

«Нападения на атомные электростанции крайне безответственны и опасны, и их необходимо прекратить», - призвал глава МАГАТЭ.

В воскресенье и понедельник Вооруженные силы Украины (ВСУ) атаковали Запорожскую АЭС с помощью беспилотников. Серьезного урона объекту не нанесено, отмечает «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости / Константин Михальчевский
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