Гендиректор МАГАТЭ предупредил о новых атаках на Запорожскую АЭС
Совершенное во вторник нападение с помощью беспилотника на Запорожскую атомную электростанцию (ЗАЭС) свидетельствует о готовности к новым атакам, считает генеральный директор Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) Рафаэль Гросси. Его заявление опубликовано на сайте организации.
Гросси назвал атаку беспилотника зловещим событием. По его мнению, это свидетельствует о готовности продолжать нападения, несмотря на угрозу ядерной безопасности.
«Нападения на атомные электростанции крайне безответственны и опасны, и их необходимо прекратить», - призвал глава МАГАТЭ.
В воскресенье и понедельник Вооруженные силы Украины (ВСУ) атаковали Запорожскую АЭС с помощью беспилотников. Серьезного урона объекту не нанесено, отмечает «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru