Гендиректор МАГАТЭ предупредил о новых атаках на Запорожскую АЭС

Гросси назвал атаку беспилотника зловещим событием. По его мнению, это свидетельствует о готовности продолжать нападения, несмотря на угрозу ядерной безопасности.

«Нападения на атомные электростанции крайне безответственны и опасны, и их необходимо прекратить», - призвал глава МАГАТЭ.

В воскресенье и понедельник Вооруженные силы Украины (ВСУ) атаковали Запорожскую АЭС с помощью беспилотников. Серьезного урона объекту не нанесено, отмечает «Радиоточка НСН».

