Боррель осудил атаки беспилотников на Запорожскую АЭС

По его словам, подобные инциденты увеличивают риск опасных инцидентов.

«Безрассудная атака дронов на ЗАЭС увеличивает риск опасного ядерного инцидента», - заключил Боррель.

Ранее в пресс-службе ЗАЭС заявили, что над станцией был сбит украинский дрон, который в итоге упал на кровлю шестого энергоблока, сообщает RT.