Боррель осудил атаки беспилотников на Запорожскую АЭС

Нападения на Запорожскую АЭС (ЗАЭС) с применением беспилотников должны прекратиться. Как сообщает РИА Новости, такое заявление сделал глава евродипломатии Жозеп Боррель.

В Кремле назвали обстрел ЗАЭС опасной провокацией с негативными последствиями

По его словам, подобные инциденты увеличивают риск опасных инцидентов.

«Безрассудная атака дронов на ЗАЭС увеличивает риск опасного ядерного инцидента», - заключил Боррель.

Ранее в пресс-службе ЗАЭС заявили, что над станцией был сбит украинский дрон, который в итоге упал на кровлю шестого энергоблока, сообщает RT.

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ФОТО: РИА Новости / Константин Михальчевский
ТЕГИ:ЗапорожьеАЭСБеспилотникиЕвросоюз

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