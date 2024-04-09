Боррель осудил атаки беспилотников на Запорожскую АЭС
9 апреля 202417:00
Нападения на Запорожскую АЭС (ЗАЭС) с применением беспилотников должны прекратиться. Как сообщает РИА Новости, такое заявление сделал глава евродипломатии Жозеп Боррель.
По его словам, подобные инциденты увеличивают риск опасных инцидентов.
«Безрассудная атака дронов на ЗАЭС увеличивает риск опасного ядерного инцидента», - заключил Боррель.
Ранее в пресс-службе ЗАЭС заявили, что над станцией был сбит украинский дрон, который в итоге упал на кровлю шестого энергоблока, сообщает RT.
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Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru