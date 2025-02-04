В Карелии найдено тело главы регионального управления ФАС

Следователи отметили, что, по предварительным данным, 56-летний Пряхин совершил самоубийство.

Источник агентства в экстренных службах указал, что тело чиновника было обнаружено на рабочем месте в Петрозаводске. Он указал, что версию о самоубийстве подтверждает оставленная Пряхиным предсмертная записка.

Ранее в Томской области завели уголовное дело после суицида двух подростков, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

