В Карелии найдено тело главы регионального управления ФАС
В республике Карелия проводится проверка по факту гибели главы регионального управления Федеральной антимонопольной службы (ФАС) РФ Артура Пряхина. Об этом со ссылкой на республиканское СУ СК РФ сообщает РИА Новости.
Следователи отметили, что, по предварительным данным, 56-летний Пряхин совершил самоубийство.
Источник агентства в экстренных службах указал, что тело чиновника было обнаружено на рабочем месте в Петрозаводске. Он указал, что версию о самоубийстве подтверждает оставленная Пряхиным предсмертная записка.
Ранее в Томской области завели уголовное дело после суицида двух подростков, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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