В Карелии найдено тело главы регионального управления ФАС

В республике Карелия проводится проверка по факту гибели главы регионального управления Федеральной антимонопольной службы (ФАС) РФ Артура Пряхина. Об этом со ссылкой на республиканское СУ СК РФ сообщает РИА Новости.

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Следователи отметили, что, по предварительным данным, 56-летний Пряхин совершил самоубийство.

Источник агентства в экстренных службах указал, что тело чиновника было обнаружено на рабочем месте в Петрозаводске. Он указал, что версию о самоубийстве подтверждает оставленная Пряхиным предсмертная записка.

Ранее в Томской области завели уголовное дело после суицида двух подростков, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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Фото: arh.sledcom.ru
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